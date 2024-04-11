Врачи назвали пять продуктов, которые провоцируют тромбы — наносят вред сердцу и сосудам

Холестерин может накапливаться в сосудах без явных симптомов, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний и тромбозов. Его регулярное измерение рекомендуется для людей старше 50 лет и тех, кто имеет проблемы с сердцем.

Может способствовать образованию тромбов

Изменение образа жизни, включая физические нагрузки и здоровое питание, поможет предотвратить повышение холестерина и улучшить состояние сосудов. Врачи рекомендуют избегать излишнего потребления насыщенных жиров, особенно жареного бекона, который может способствовать образованию тромбов. Также нужно более осмотрительно выбирать продукты, такие как стейки.

Ребрышки, баранина и копченая колбаса также стоит употреблять в ограниченных количествах для поддержания здоровья, пишет Газета.ру.