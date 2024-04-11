Дерматолог объяснила, почему человеку опасно умываться мылом

Умывание мылом может оказаться вредным для кожи лица по нескольким причинам. Во-первых, оно имеет щелочную среду, которая может негативно влиять на кожу. Во-вторых, содержит различные добавки, такие как антисептики или антибактериальные компоненты, которые могут вызывать аллергические реакции и нарушить естественный баланс микроорганизмов на коже.

Может привести к развитию себорейного дерматита

Хозяйственное мыло, например, содержит высокие дозы щелочей, что также может быть вредно для кожи. Его сушащее действие может привести к развитию себорейного дерматита, хронического воспалительного заболевания кожи. Пересушенная кожа старается восстановить баланс жирности, что может привести к более активной работе сальных желез и развитию различных проблем.

Нужно использовать специализированные очищающие средства

Что касается дегтярного мыла, иногда оно может быть рекомендовано к использованию при демодекозе (поражении кожи на фоне активизации клеща рода Демодекс), это должно быть контролируемым лечением под руководством врача. В целом, для умывания лица дерматологи рекомендуют использовать специализированные очищающие средства, которые подходят для конкретного типа кожи, не нарушая ее естественный баланс, пишет АиФ.