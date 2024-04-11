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Гинеколог Илюхина рассказала, как избавиться от головной боли при менструации

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Гинеколог Илюхина рассказала, как избавиться от головной боли при менструации
Здоровье
Фото: @ freepic.diller / freepik.com

Гинеколог Татьяна Илюхина рассказала о способах борьбы с головной болью, возникающей во время менструации. Она подчеркнула, что они могут быть вызваны дисбалансом гормонов, гинекологическими заболеваниями, снижением болевого порога в этот непростой период.

Рекомендации для облегчения головной боли во время менструации

Для облегчения симптомов гинеколог рекомендует поддерживать водный баланс, вести активный образ жизни, придерживаться сбалансированного рациона. Нужно ограничить потребление быстрых углеводов и соленых продуктов, избегать вредных привычек. Помимо того, следует вести дневник с указанием интенсивности головных болей, замерять пульс, давление. Для снижения интенсивности боли помогут релаксационные или дыхательные техники, а также методы управления стрессом, пишет Лента.ру.

Информационное агентство «Informing»

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