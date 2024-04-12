Эти марки чая сокращают жизнь: в них нашли пестициды, плесень и кишечную палочку

Эксперты Роскачества провели исследование 48 черных чаев от 35 популярных брендов и обнаружили, что большинство из них соответствуют стандартам качества и безопасности. Ни в одном образце не было выявлено фальсификации листа, посторонних примесей или радиоактивных элементов. Некоторые беспокоились о содержании остатков от сушки цельных листьев, но исследование не подтвердило этого.

Уничтожается при заваривании чая

Однако в некоторых образцах было обнаружено превышение уровня плесени, а также кишечной палочки, хотя последняя обычно уничтожается при заваривании чая. Несколько брендов также содержали следы пестицидов, хотя в крайне незначительных количествах, которые не представляют угрозы для здоровья.

Среди брендов, которые не содержали нарушений, были Akdar, Lipton, Greenfield, Milford и Basilur. Таким образом, хотя некоторые образцы имели некоторые недостатки, большинство чаев оставались безопасными для употребления, сообщает ngnovoros.ru.