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Академик Намазова-Баранова: вакцинация серьезно повышает шансы дожить до 120 лет

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Академик Намазова-Баранова: вакцинация серьезно повышает шансы дожить до 120 лет
Здоровье
Фото: @Tumisu / pixabay.com

Ежегодно в апреле проводится Единая неделя иммунизации, охватывающая период с 22 по 30 апреля. Одной из важнейших задач является борьба со страхами или мифами относительно прививок, как для детей, так и для взрослых. Также на пресс-конференции «Иммунопрофилактика: превентивные меры для сохранения здоровья» ведущие эксперты представили последние научные данные о влиянии вакцинации на здоровье человека и обсудили изменения в российском календаре профилактических прививок. 

Специалисты подчеркивают тесную связь между продолжительностью жизни и вакцинацией. Педиатр Лейла Намазова-Баранова отмечает, что необходимо обеспечить защиту детей от инфекций в раннем возрасте, так как именно в этот период формируются основы их будущего здоровья. 

Увеличивают шансы на долгую жизнь

Получив необходимые плановые прививки, люди увеличивают свои шансы на долгую, но главное качественную жизнь. Исследования показывают, что такие люди имеют большие шансы дожить до 120 и даже 150 лет, пишет КП.

Информационное агентство «Informing»

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