Выяснилось, какой популярный продукт является причиной 70% смертей в мире

В исследовании, опубликованном в журнале BMJ Global Health, рассматривается влияние потребления переработанного красного мяса на здоровье человека. Так, установлено, что в 2019 году 70% всех смертей в мире были вызваны неинфекционными заболеваниями, часть из которых была связана именно с употреблением красного или переработанного мяса.

Для снижения риска ишемической болезни рекомендуется заменить красное мясо на белое мясо и рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, кальцием, а также витамином B12. Статья также отмечает, что употребление ультрапереработанной еды, включая переработанное мясо, может способствовать развитию онкологии, причем в более молодом возрасте, пишет Царьград.