Ученые провели исследование и заявили, что бекон и колбаса могут убить

Опасность исходит от химических добавок

Новое исследование из Национального института экологических исследований в Японии, опубликованное в BMJ Global Health, выявило, что переработанное и красное мясо увеличивают риск рака кишечника. Учёные подчеркнули, что опасность исходит от химических добавок, таких как консерванты, соль, используемые в ходе обработки мяса.

Как предполагают эксперты, замена мяса на более здоровые альтернативы сможет предотвратить ежегодно до 1,5 миллиона смертей от ишемической болезни сердца и онкологии.

Выводы этого исследования противоречат некоторым предыдущим научным работам, не подтверждающим прямую связь между потреблением мяса и риском развития рака.