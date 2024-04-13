Красный перец помог ученым найти новый способ лечения рака легких

Исследователи разработали синтетический аналог капсаицина

Ученые обнаружили, что капсаицин, содержащийся в красном перце, обладает отличными антираковыми свойствами, однако его острая природа может вызывать у некоторых дискомфорт. Исследователи разработали синтетический аналог капсаицина, получивший название арванил, лишенный побочных эффектов, но эффективно борющийся с мелкоклеточной онкологией легких.

Этот вид рака известен своей невероятной агрессивностью и низкой выживаемостью. Обычно его лечат химиотерапией, хотя часто происходит рецидив.

Арванил, используемый в комбинации с иринотеканом, замедляет рост раковых клеток. Он уже доказал свою эффективность в лечении, пишет Правда ру.