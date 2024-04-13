Отрава в стильной упаковке: Роскачество назвало растительное масло, которое попало в черный список

Роскачество завершило исследование рафинированных растительных масел, оценив 57 продуктов различных брендов на соответствие стандартам качества.

Некоторые марки не удовлетворили уровень перекисного числа

Большинство масел соответствуют требованиям, однако некоторые марки, включая «Солнце мое», «Кубаночка», «Кубань», и другие, не удовлетворили уровень перекисного числа, что негативно влияет на пищевую ценность и вкус. Несоответствие жирнокислотного состава у масел «GREEN RAY», «Кубань» также вызывает сомнения.

Однако продукты брендов «Добавкин», «Каролина», «Подворье» и «Слобода» получили высокие оценки и знак качества, пишет ngnovoros.ru.