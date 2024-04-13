Ни капли пальмы, только 100% сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Росконтроль представил покупателям список рекомендуемых производителей сливочного масла, отвечающих высоким стандартам качества. В список вошли четыре бренда, одобренных специалистами.

С учетом популярности сливочного масла в России, даже в период поста, качество продукта становится ключевым. Многие беспокоятся о подделках с добавлением пальмового масла или говяжьего жира. Эксперты подтвердили наличие множества качественных образцов, однако признали вероятность фальсификации.

Марки масла, соответствующие ГОСТу

Четыре лучших производителя сливочного масла были определены, где гарантировано только натуральное происхождение. В списке лидеров оказалось масло «Экомилк« с жирностью 82,5%, которое существенно улучшило свое качество. Масло под маркой «Брест-Литовск" рекомендуется только из проверенных источников из-за риска подделок. "Вкуснотеево» и »Из Вологды» также одобрены за соответствие ГОСТу, пишет ngnovoros.ru.