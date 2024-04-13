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Бренды этого чая могут сократить вашу жизнь: там найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка

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Бренды этого чая могут сократить вашу жизнь: там найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка
Здоровье
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Эксперты из Роскачества проанализировали 48 образцов черного чая от 35 торговых марок. 

Результаты показали, что большинство марок чая соответствует стандартам безопасности и качества. Не было обнаружено фальсификации, примесей или превышения опасных веществ. Содержание кофеина, танинов и полифенолов соответствует ГОСТу. 

Обнаружена плесень в некоторых образцах, превышающая нормы

Однако обнаружена плесень в некоторых образцах, превышающая нормы, и следы кишечной палочки, хотя они уничтожаются при заваривании. В 40 образцах обнаружены следы пестицидов, однако их уровень незначителен и не представляет угрозы. Некоторые марки полностью без пестицидов. 

Таким образом, большинство марок чая на российском рынке безопасно для употребления, хотя некоторые образцы требуют повышенного внимания, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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