Бренды этого чая могут сократить вашу жизнь: там найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка

Эксперты из Роскачества проанализировали 48 образцов черного чая от 35 торговых марок.

Результаты показали, что большинство марок чая соответствует стандартам безопасности и качества. Не было обнаружено фальсификации, примесей или превышения опасных веществ. Содержание кофеина, танинов и полифенолов соответствует ГОСТу.

Обнаружена плесень в некоторых образцах, превышающая нормы

Однако обнаружена плесень в некоторых образцах, превышающая нормы, и следы кишечной палочки, хотя они уничтожаются при заваривании. В 40 образцах обнаружены следы пестицидов, однако их уровень незначителен и не представляет угрозы. Некоторые марки полностью без пестицидов.

Таким образом, большинство марок чая на российском рынке безопасно для употребления, хотя некоторые образцы требуют повышенного внимания, пишет ngnovoros.ru.