Даже мыши не едят: в этих сырах обнаружили антибиотики и не только

Были проверены на предмет качества и безопасности популярные сорта сыра, включая «Эдам« и »Гауда», часто встречаемые в российских супермаркетах. Исследование охватило 25 торговых марок сыра, при этом основным критерием была натуральность состава. Это обусловлено растущим интересом потребителей к качеству и содержанию сыра.

Какие марки сыра не соответствуют стандартам безопасности

Выяснилось, что сыр «Министер«, включая «Эдам" и "Гауда", содержит растительные жиры, что указывает на фальсификацию. Кроме того, выявлено, что производитель этого сыра является фирмой-однодневкой, не уплачивающей налоги. Также в черный список попали марки "Biberland", "ЕмСыры» и »Брасовские сыры», в составе которых были обнаружены следы антибиотиков, что не соответствует стандартам безопасности, пишет ngnovoros.ru.