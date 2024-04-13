Мастер фитнеса Каневский посоветовал, как очень быстро похудеть к лету

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский дал полезные советы по сбросу веса к лету.

Он объяснил, что те, у кого больше жировой массы, могут быстрее добиться результатов, так как жировые клетки состоят в основном из воды. Прежде всего, нужно учитывать риск перегрузки сердца и появления провисаний при быстром похудении.

Рекомендуются аэробные тренировки и нормализация питания

Рекомендуются аэробные тренировки, при которых источником энергии является подкожный жир. Необходимо рассчитать пульсовой диапазон и заниматься тренировками соответственно. Параллельно нужно нормализовать питание, исключив сладкое, мучное, жареное, алкоголь, сосиски и колбасы, а добавить в рацион нежирный сыр, яйца, овощи, гречку, фрукты и морепродукты.