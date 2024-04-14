Ученые провели эксперимент и выяснили, чем сардины и сельдь лучше красного мяса

Переход от красного мяса к рыбе, такой как сельдь и сардины, поможет существенно снизить риск заболеваний, утверждают ученые. Красное мясо связывают с ишемическими болезнями, инсультами, раком, диабетом, причиной до 70% всех смертей на земле.

Рыба доступна и дешевле

Ученые из Южно-Африканского университета советуют заменить его рыбой, богатой кальцием, витамином B12, Омега-3. Это может спасти до 750 тысяч жизней. Рыба также доступна, дешевле, особенно в странах с низким уровнем дохода. Распространение такой диеты может улучшить общественное здоровье и добавить 7-15 лет жизни, пишет МК.