Врач объяснила, почему после еды может начаться боль в груди, — опасно ли это

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух разъяснила, почему после приема еды у некоторых людей в области груди может возникать боль.

Если у человека при этом нормальное качество жизни, такое состояние не опасно для него

Это связано, по ее словам, с артериальной гипотензией — то есть снижением давления из-за оттока крови к ЖКТ, что может приводить к головокружению, слабости, утомляемости. Однако, если у человека при этом нормальное качество жизни, то такое состояние не опасно для него.

Кашух отметила, что это состояние возникает чаще всего у пожилых людей, но если подобные симптомы проявляются у более молодых людей, то тогда следует обязательно пройти обследование и при необходимости обратиться за медпомощью.