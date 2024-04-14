Информинг » Здоровье » «Чемпионат» рассказал, как стремительно похудеть и улучшить здоровье

«Чемпионат» рассказал, как стремительно похудеть и улучшить здоровье

Image 16+
«Чемпионат» рассказал, как стремительно похудеть и улучшить здоровье
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Издание «Чемпионат» представляет ходьбу как простой и доступный способ достижения желаемого веса и улучшения здоровья. 

Для хороших результатов важно устанавливать скорость ходьбы не менее 5 км/ч

Исследования показали, что ходьба более 10 000 шагов в день способствует снижению индекса массы тела и расщеплению жира, сжигая до 300-400 калорий. Этот вид активности также укрепляет мышцы и сердечно-сосудистую систему. Для хороших результатов важно устанавливать скорость ходьбы не менее 5 км/ч и постепенно увеличивать нагрузку. 

Перед началом занятий рекомендуется проконсультироваться со специалистом, особенно людям с определенными заболеваниями. 

Кроме того, массаж, вакуумно-роликовый массаж с лазером и инфракрасный детокс могут помочь улучшить состояние кожи и ускорить процесс похудения, однако перед их проведением также необходима консультация со специалистом.

Информационное агентство «Informing»

Ученые провели исследование и заявили, что бекон и колбаса могут убить

Ученые провели исследование и заявили, что бекон и колбаса могут убить

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Бренды этого чая могут сократить вашу жизнь: там найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка

Вчера, 23:23

Мастер фитнеса Каневский посоветовал, как очень быстро похудеть к лету

Вчера, 22:33

Отрава в стильной упаковке: Роскачество назвало растительное масло, которое попало в черный список

Вчера, 19:28

Даже мыши не едят: в этих сырах обнаружили антибиотики и не только

Вчера, 15:18

Ни капли пальмы, только 100% сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Вчера, 13:08

Красный перец помог ученым найти новый способ лечения рака легких

Вчера, 04:38

Ученые провели исследование и заявили, что бекон и колбаса могут убить

12-04-2024, 20:43

Выяснилось, какой популярный продукт является причиной 70% смертей в мире

12-04-2024, 13:43

Академик Намазова-Баранова: вакцинация серьезно повышает шансы дожить до 120 лет

12-04-2024, 09:18

Эти марки чая сокращают жизнь: в них нашли пестициды, плесень и кишечную палочку

12-04-2024, 08:48

Health: Названы сорты чая, поддерживающие здоровье и долголетие

11-04-2024, 23:23

Гинеколог Илюхина рассказала, как избавиться от головной боли при менструации

11-04-2024, 22:03

«Немедленно откажитесь»: Диетолог Бородина рассказала, кому лучше не есть куриные яйца

11-04-2024, 21:48

Дерматолог объяснила, почему человеку опасно умываться мылом

11-04-2024, 18:38

Специалисты рассказали, почему таблетки не можно разжевывать

11-04-2024, 09:43

Врачи назвали пять продуктов, которые провоцируют тромбы — наносят вред сердцу и сосудам

11-04-2024, 09:43

Врач ФМБА Гулулян объяснил, почему нельзя делать операции осенью

10-04-2024, 23:53

В Вашингтоне выяснили, почему рак с каждым годом молодеет

10-04-2024, 23:13

Косметолог Мухина рассказала, почему детям нельзя прокалывать уши — грозит опасность

10-04-2024, 17:38

Опасная рыба, которую вообще нельзя подавать к столу: а мы едим еще и детям даем

10-04-2024, 03:38

Новости партнеров
2023
ru-RU