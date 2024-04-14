«Чемпионат» рассказал, как стремительно похудеть и улучшить здоровье

Издание «Чемпионат» представляет ходьбу как простой и доступный способ достижения желаемого веса и улучшения здоровья.

Для хороших результатов важно устанавливать скорость ходьбы не менее 5 км/ч

Исследования показали, что ходьба более 10 000 шагов в день способствует снижению индекса массы тела и расщеплению жира, сжигая до 300-400 калорий. Этот вид активности также укрепляет мышцы и сердечно-сосудистую систему. Для хороших результатов важно устанавливать скорость ходьбы не менее 5 км/ч и постепенно увеличивать нагрузку.

Перед началом занятий рекомендуется проконсультироваться со специалистом, особенно людям с определенными заболеваниями.

Кроме того, массаж, вакуумно-роликовый массаж с лазером и инфракрасный детокс могут помочь улучшить состояние кожи и ускорить процесс похудения, однако перед их проведением также необходима консультация со специалистом.