Уролог перечислил вредные для мочеполовой системы мужчин привычки

Уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников предупреждает о том, что некоторые привычки, кажущиеся безобидными, могут привести к серьезным проблемам у мужчин с мочеполовой системой. Одной из таких является сдерживание позыва к мочеиспусканию, что может повысить риск разных инфекций в мочевых путях.

Негативно сказывается на здоровье мужчин

Регулярное сдерживание эякуляции провоцирует развитие простатита. Избегание половых актов также может привести к развитию психогенной эректильной дисфункции. Чрезмерное потребление кофе негативно сказывается на здоровье мужчин. Рекомендуется ограничить потребление кофе до 4-х чашек в день, избегать его употребления перед сном.

Использование смартфона перед сном может нарушить естественный биоритм, повысить уровень кортизола, разрушить мелатонин, что снизит выработку гормона тестостерона.