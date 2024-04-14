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Уролог перечислил вредные для мочеполовой системы мужчин привычки

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Уролог перечислил вредные для мочеполовой системы мужчин привычки
Здоровье
Фото: @pressfoto / freepik.com

Уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников предупреждает о том, что некоторые привычки, кажущиеся безобидными, могут привести к серьезным проблемам у мужчин с мочеполовой системой. Одной из таких является сдерживание позыва к мочеиспусканию, что может повысить риск разных инфекций в мочевых путях. 

Негативно сказывается на здоровье мужчин

Регулярное сдерживание эякуляции провоцирует развитие простатита. Избегание половых актов также может привести к развитию психогенной эректильной дисфункции. Чрезмерное потребление кофе негативно сказывается на здоровье мужчин. Рекомендуется ограничить потребление кофе до 4-х чашек в день, избегать его употребления перед сном.

Использование смартфона перед сном может нарушить естественный биоритм, повысить уровень кортизола, разрушить мелатонин, что снизит выработку гормона тестостерона.

Информационное агентство «Informing»

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