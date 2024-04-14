Названы лучшие способы прийти в хорошую форму после родов

В журнале «Горящая изба» были представлены лучшие методы для восстановления хорошей физической формы после родов. Для начала нужно начинать тренировки с разрешения гинеколога, отдав предпочтение легким упражнениям, таким как подъем по лестнице, прогулка, растяжка.

Интенсивные тренировки лучше откладывать до шестой недели после родов. Кроме того, рекомендуется начинать тренировки со втягивания нижней части живота, удерживания дыхания на 5 или 10 секунд, а затем выполнить упражнение, поднимая таз и удерживая в таком положении около 10-ти секунд. Завершить тренировку можно позой «счастливого ребенка» из йоги, пишет Лента.ру.