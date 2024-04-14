Не берите даже по скидке: это растительное масло внесли в черный список

Недавнее исследование, проведенное Роскачеством, выявило скрытые проблемы на рынке растительных масел, поднимая вопросы о безопасности для здоровья.

Масла, вредные для здоровья

Анализируя 57 различных видов масел, эксперты обнаружили неожиданные факты, вызвавшие настоящий скандал. Известные бренды, включая «Солнце мое«, «Кубань", "Кубаночка», »Империя солнца» и другие, были включены в черный список из-за нарушений стандартов качества. Оказалось, что некоторые из них не только не соответствовали требованиям по перекисному числу, но и использовали посторонние масла в процессе производства, что вызвало серьезные вопросы относительно прозрачности и безопасности продукции.

Масла, получившие высокие оценки экспертов

Однако среди обнаруженных фактов были и положительные моменты. Некоторые бренды, такие как «Добавкин«, «Каролина", "Подворье» и »Слобода», получили высокие оценки экспертов и были награждены российским знаком качества. Эти масла рекомендуются для использования в ежедневном рационе как безопасные и качественные продукты, пишет пишет ngnovoros.ru.