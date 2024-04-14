Ученые США установили, как сделать половой акт длительным и несравненным

Известно, что для мужчин и женщин время достижения пика наслаждения в сексе различно. В среднем мужчинам требуется около двух минут, тогда как женщинам — от 15 до 20 минут.

Методы продления секса

Ученые из Массачусетского университета (США) утверждают, что продолжительность акта не зависит от физиологических особенностей конкретного мужчины, а от его сексуальных привычек. Методы продления секса включают смену позиций, пролонгированную прелюдию, отвлечение во время приближения к оргазму. Кроме того, считается, что занятия спортом, особенно кардиотренировки, способствуют снижению преждевременной эякуляции у представителей сильного пола, сообщает МК.