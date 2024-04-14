Эксперты выяснили, как загрязнение воздуха повреждает наш мозг

Изучение «экспозомики» показывает, как загрязнение воздуха влияет на развитие болезней головного мозга, включая Альцгеймера, Паркинсона и биполярное расстройство.

Ученые отмечают, что экспозиция загрязнению воздуха может привести к нарушению памяти и интеллекта на протяжении всей жизни. Другие исследования показывают, что даже воздействие загрязнения воздуха в детстве может изменить нейронные цепи, повлиять на исполнительные функции и увеличить риск развития проблем с психикой.

По данным Ferra, глобальные проблемы загрязнения воздуха усугубляются тем, что миллиарды людей ежедневно дышат токсичным воздухом, особенно в развивающихся странах. Исследования также связывают пестициды, краски и чистящие средства с увеличением риска различных заболеваний, включая инсульты. Специалисты подчеркивают, что социальные и генетические факторы могут повлиять на чувствительность к загрязнению воздуха.

Некоторые работы указывают на связь между загрязнением воздуха и увеличением риска развития болезни Альцгеймера

Международные исследования связывают загрязнение воздуха в детстве с риском депрессии и суицидального поведения, а также с изменениями в структуре мозга, что может привести к болезни Паркинсона и другим двигательным расстройствам. Некоторые работы также указывают на связь между загрязнением воздуха и увеличением риска развития болезни Альцгеймера, особенно у людей с генетическим предрасположением.