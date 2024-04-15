Перемолотые кости в тесте: Роскачество назвало марки пельменей, в которых нет мяса

Роскачество провело исследование 62 российских брендов пельменей, оценив их содержание мяса, безопасность и соответствие стандартам.

Бренды «Мясновъ«, «Мираторг» и »Сергиева канона» получили высокие оценки за содержание мяса более 60%.

Большинство продуктов содержали заявленные натуральные ингредиенты

Большинство продуктов содержали заявленные натуральные ингредиенты, но некоторые имели необъявленные добавки, такие как листерии и антибиотики. Пельмени соответствовали требованиям безопасности, не содержа опасных микроорганизмов или вредных веществ.

Рекомендуется выбирать продукцию известных брендов с хорошей репутацией и проверять состав на наличие аллергенов. Срок годности пельменей не должен превышать 180 дней, пишет ngnovoros.ru.