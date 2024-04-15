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Как не угробить здоровье, съев жареную корюшку, объяснила врач Гончар

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Как не угробить здоровье, съев жареную корюшку, объяснила врач Гончар
Здоровье
Фото: freepik.com

В Петербурге начался сезон корюшки, популярной рыбы, которая стала обязательным блюдом на столах многих местных жителей. Врачи рекомендуют правильный способ приготовления и определенное количество для здоровья. 

Корюшка не обладает выдающимися питательными свойствами, но и не имеет особых противопоказаний. Она богата белком и содержит омега-3 жирные кислоты, необходимые для здоровья сердца и мозга. Витамины A, D, B, а также кальций, магний, калий, селен, фосфор, железо играют важную роль в работе организма, укрепляют кости, поддерживают иммунитет и сердечно-сосудистую систему. 

Рекомендуемая порция корюшки для взрослого составляет 100–150 грамм, приготовленная предпочтительно без панировки, на пару, тушеная или запеченная. Жаренная корюшка, особенно в панировке, должна быть ограничена для людей с диабетом, избыточным весом, сердечно-сосудистыми болезнями, чтобы избежать увеличения калорийности блюда и негативного воздействия на здоровье. 

Пациентам с подагрой или мочекаменной болезнью также рекомендуется умеренность в употреблении корюшки из-за содержания пуринов, которые могут привести к образованию кристаллов уратов и осложнить состояние суставов и почек.

Информационное агентство «Informing»

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