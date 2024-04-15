Врач Мясников назвал ТОП продуктов, содержащих магний

Телеведущий и врач Александр Мясников в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1» опроверг миф о нехватке магния в питании, заявив, что этот элемент присутствует в достаточном количестве во многих продуктах.

Доктор уточнил, что магний содержится в широком спектре пищи, такой как птица, рыба, шоколад. Тем не менее, Мясников отметил, что дефицит магния может возникнуть из-за различных факторов, включая стресс, прием определенных лекарственных средств, неправильное питание, что может привести к стремительной потере этого элемента в организме.