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Врачи рассказали, какой неожиданный симптом дает опухоль мозга

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Врачи рассказали, какой неожиданный симптом дает опухоль мозга
Здоровье
Фото: @katemangostar / freepik.com

Боль в глазах может быть не только признаком заболеваний, требующих вмешательства офтальмолога, но и указывать на другие патологии, такие как опухоль мозга. Нередко эта боль сопровождается головной болью, тошнотой, рвотой. Острый приступ глаукомы также может вызвать сильные боли в глазу и голове из-за повышенного давления. 

Опухоль мозга, расположенная рядом с глазом, может вызывать боль в глазу

Врачи отмечают, что опухоль мозга, расположенная рядом с глазом, может давить на нервные окончания и вызывать боль, а также прорастать в соседние органы и ткани. Отсутствие своевременного лечения может привести к серьезным последствиям, пишет АиФ.

Информационное агентство «Informing»

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