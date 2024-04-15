Врачи рассказали, какой неожиданный симптом дает опухоль мозга

Боль в глазах может быть не только признаком заболеваний, требующих вмешательства офтальмолога, но и указывать на другие патологии, такие как опухоль мозга. Нередко эта боль сопровождается головной болью, тошнотой, рвотой. Острый приступ глаукомы также может вызвать сильные боли в глазу и голове из-за повышенного давления.

Опухоль мозга, расположенная рядом с глазом, может вызывать боль в глазу

Врачи отмечают, что опухоль мозга, расположенная рядом с глазом, может давить на нервные окончания и вызывать боль, а также прорастать в соседние органы и ткани. Отсутствие своевременного лечения может привести к серьезным последствиям, пишет АиФ.