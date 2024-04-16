В Калифорнийском университете узнали, что происходит с мозгом человека после инсульта

В исследовании ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружено, что после инсульта происходит дегенерация ткани мозга.

Нейроны остаются целыми после инсульта, но страдают их нейриты

Они сфокусировались на исследовании процесса, который запускает инсульт, и выяснили, что после инсульта происходит сильное воспаление, сигнализирующее о серьезном сбое в организме. Ученые обнаружили, что воспалительный процесс вызывает образование «кофилактиновых нитей«, которые состоят из белков кофилина и актина и приводят к »отсохшим» нейритам, передающим импульсы от нейронов к остальным частям тела. Эксперименты на грызунах показали, что нейроны остаются целыми после инсульта, но страдают их нейриты.

Это открытие поможет в разработке методов лечения, направленных на восстановление функций головного мозга после инсульта.