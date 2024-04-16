Внутри чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла, которые можно смело покупать

Эксперты Росконтроля рекомендуют четыре марки сливочного масла, соответствующих высоким стандартам качества. Согласно отчету, сливочное масло пользуется популярностью среди россиян, но важно выбирать только высококачественные продукты и избегать подделок с пальмовым маслом или говяжьим жиром.

«Экомилк» с жирностью 82,5% лидирует в рейтинге, а «Брест-Литовск» признана подделкой. Рекомендовано также сливочное масло «Вкуснотеево» и «Из Вологды», полностью соответствующие стандартам ГОСТ. Росконтроль советует покупать продукцию под марками «Вкуснотеево» и «Из Вологды» исключительно в надежных магазинах, пишет ngnovoros.ru.