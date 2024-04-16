Берите и не бойтесь – там мясо: Росконтроль назвал марки колбасы, которые можно покупать к майскому застолью

Как пишет ngnovoros.ru, Росконтроль опубликовал список лучших брендов колбасы, прошедших проверку и изготовленных только из чистого мяса. Среди них «Дымов», «Еремкина Т. П.», и «Рублёвский» выделяются высоким качеством и соответствием ГОСТу. «Велком» и «Окраина» рекомендуются как колбасы без консервантов с низким содержанием жира.

В категории полукопченой колбасы выделяются «Раменский деликатес», «Велком» и «БахрушинЪ».

Эксперты призывают обращать внимание на такие рекомендации при выборе продуктов для безопасного питания.