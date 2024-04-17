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Укрепит сосуды и иммунитет — эта ягода обязательна всем, кому за 50

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Укрепит сосуды и иммунитет — эта ягода обязательна всем, кому за 50
Здоровье
Фото: @Konevi / pixabay.com

Клюква, богатая витамином С, антиоксидантами, флавоноидами, играет важную роль в поддержании здоровья сосудов и иммунитета, особенно для людей старше 50 лет. Ее регулярное употребление помогает укрепить стенки сосудов, снизить холестерин, улучшить кровообращение, а также существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, клюква также способствует снижению давления и повышению эластичности сосудов. Добавление этой ягоды в рацион питания может быть полезным для поддержания здоровья в пожилом возрасте и для отличного самочувствия.

Информационное агентство «Informing»

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