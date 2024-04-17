Ученые провели исследование и выяснили, как бедность влияет на здоровье человека

Новое исследование, проведенное учеными Педагогического факультета Университета Танта в Египте, выявило неоспоримую значимость влияния бедности и низкого социально-экономического статуса на психическое и когнитивное здоровье человека.

Неблагоприятные условия могут оказывать отрицательное воздействие на развитие мозга у детей

Результаты этого исследования подчеркивают, что неблагоприятные условия, такие как недостаточное питание, постоянный стресс и неблагополучные жилищные условия, могут оказывать отрицательное воздействие на развитие мозга у детей, что в конечном итоге сказывается на их образовательном прогрессе и увеличивает риск возникновения психических расстройств. Исследователи также отмечают, что устойчивый стресс способен снизить уровень нейрогенеза в гиппокампе, что негативно влияет на способность к обучению и к дальнейшему карьерному росту.

Понимание этих взаимосвязей позволяет обществу разработать более эффективные стратегии борьбы с проблемами социального неравенства и оказания поддержки людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Внедрение мер, направленных на прерывание порочного круга бедности, имеет потенциал стать ключевым фактором в улучшении качества жизни и сокращении социальных различий.