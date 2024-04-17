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Ученые провели исследование и выяснили, как бедность влияет на здоровье человека

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Ученые провели исследование и выяснили, как бедность влияет на здоровье человека
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Новое исследование, проведенное учеными Педагогического факультета Университета Танта в Египте, выявило неоспоримую значимость влияния бедности и низкого социально-экономического статуса на психическое и когнитивное здоровье человека. 

Неблагоприятные условия могут оказывать отрицательное воздействие на развитие мозга у детей

Результаты этого исследования подчеркивают, что неблагоприятные условия, такие как недостаточное питание, постоянный стресс и неблагополучные жилищные условия, могут оказывать отрицательное воздействие на развитие мозга у детей, что в конечном итоге сказывается на их образовательном прогрессе и увеличивает риск возникновения психических расстройств. Исследователи также отмечают, что устойчивый стресс способен снизить уровень нейрогенеза в гиппокампе, что негативно влияет на способность к обучению и к дальнейшему карьерному росту. 

Понимание этих взаимосвязей позволяет обществу разработать более эффективные стратегии борьбы с проблемами социального неравенства и оказания поддержки людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Внедрение мер, направленных на прерывание порочного круга бедности, имеет потенциал стать ключевым фактором в улучшении качества жизни и сокращении социальных различий.

Информационное агентство «Informing»

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