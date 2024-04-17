«Завтрак можно пропустить»: Эффективные советы, как похудеть, дал профессор Успенский

Главный гастроэнтеролог Петербурга критикует современный образ жизни, отмечая, что малоподвижный образ жизни и нерациональное питание, включая избыток углеводов, приводят к распространению ожирения. Он подчеркивает, что современные продукты питания, подвергнутые технологической обработке и содержащие добавки, несут определенные риски для здоровья.

Советует пересмотреть пищевые привычки

Специалист рассказывает о растущей эпидемии ожирения среди детей и взрослых, связанной с избытком потребления углеводов, особенно сахара и выпечки, в последние десятилетия. Гастроэнтеролог настоятельно советует пересмотреть пищевые привычки, особенно для людей с избытком веса. Он призывает исключить из рациона хлеб, картошку, макароны и сосредоточиться на белке, твороге, овощах, оливковом масле. Это должно помочь контролировать аппетит, постепенно снижая объем потребляемой пищи.

Врач также подчеркивает важность медленного приема пищи и тщательного пережевывания. При этом он обращает внимание на значимость физической активности для процесса похудения и рекомендует адекватные кардиоаэробные нагрузки.