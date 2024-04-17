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Онколог Иванов перечислил ТОП-5 пищевых привычек для лечения всех видов рака

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Онколог Иванов перечислил ТОП-5 пищевых привычек для лечения всех видов рака
Здоровье
Фото: @LuckyLife11 / pixabay.com

Врач онколог, онкохирург и химиотерапевт Антон Иванов рассказал «Газете.ру» о пяти пищевых привычках, которые способствуют профилактике онкологии. Он подчеркивает важность ограничения потребления калорийной пищи, а также продуктов, способствующих набору веса, так как избыточный жир может нарушать обмен веществ в организме. 

Увеличить употребление растительной пищи

Также доктор советует уменьшить потребление красного мяса, избегать избытка гемового железа, которое может увеличить количество свободных радикалов кислорода, повредить клетки или генетический материал. Нужно увеличить употребление растительной пищи, так как она богата антиоксидантами и пищевыми волокнами, способствующими здоровью. Также эксперт советует ограничить потребление алкоголя, соли, избегать разных заплесневелых продуктов.

Информационное агентство «Informing»

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