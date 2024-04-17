Врач Кореневич назвала главного врага сердца, который опаснее жареной еды и сосисок

Кардиолог Анна Кореневич заявила, что высокий холестерин и его последствия являются серьезной проблемой для здоровья, поскольку могут привести к тромбозу, атеросклерозу, ранней смерти. Она отмечает, что регулярное употребление яиц само по себе не обязательно приводит к повышению уровня «плохого» холестерина, но влияние может оказывать сочетание яиц с другими продуктами, такими как бекон и сосиски.

Могут столкнуться с высоким холестерином

Однако врач говорит, что важнее всего учитывать влияние стресса на человека. Она отмечает, что даже при правильном питании, достаточной физической активности люди могут столкнуться с высоким холестерином из-за воздействия хронического стресса. Даже веганы, исключающие животные продукты из рациона, испытывают проблемы с холестерином из-за стресса, стимулирующего печень к синтезу «плохого» холестерина.

Поэтому нужно не только следить за питанием, а и эффективно управлять своим эмоциональным состоянием для того, чтобы предотвратить серьезные проблемы со здоровьем, подчеркивает доктор.