Не берите даже по акции: в Роскачестве рассказали, какой шоколад опасно покупать

Исследование Роскачества показало, что не все шоколадные изделия, представленные на рынке России под маркой молочного шоколада, соответствуют высоким стандартам качества. Тем не менее, существует ряд продуктов, которые получили высокие оценки специалистов.

Образцы, которые полностью удовлетворяют требованиям безопасности и качества

Среди образцов, которые полностью удовлетворяют требованиям безопасности и качества, выделяются: шоколад молочный «Аленка«, «Победа Вкуса", молочный шоколад без сахара "Яшкино", молочный шоколад Dove, Lindt Excellence Extra creamy, Merci, Ritter Sport Goldschatz, Ritter Sport "Альпийское молоко", молочный шоколад "А.Коркунов", "Воздушный" молочный пористый шоколад, "Россия Щедрая Душа» шоколад молочный пористый, »Россия Щедрая Душа» молочный шоколад, Felicita молочный шоколад. Эти продукты безопасны, имеют характерный вкус, запах и внешний вид молочного шоколада, а также соответствуют стандартам содержания ингредиентов и качества.

Продукты, которые получили пониженную оценку по отдельным критериям

Среди образцов также есть три продукта, которые, хотя и безопасны, получили пониженную оценку по отдельным критериям: шоколад молочный Alpen Gold и Milka (низкая степень измельчения), молочный шоколад под торговой маркой Fiori (высокое содержание лауриновой кислоты, несвойственный вкус и запах молочного шоколада, что указывает на использование заменителей масла какао), пишет ngnovoros.ru.