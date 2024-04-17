Берите смело, точно без кошатины и собачатины: в Роскачестве назвали марки колбас без ДНК животных

Роскачество провело обширное исследование колбасы с маркировкой «докторская», в рамках которого были проанализированы продукты 30 популярных брендов на российском рынке.

Исследование выявило следующие факты

В 14 образцах были обнаружены следы антибиотиков. В одном образце была выявлена ДНК лошади, а в другой - ДНК кукурузы, а также генетический материал сои. Большинство образцов были безопасны для употребления, не содержали превышений микроорганизмов, бактерий или тяжелых металлов. Однако выявлены проблемы с четкостью маркировки и достоверностью указания состава. Из всего списка выделились шесть брендов колбасы «докторская», которые признаны продуктами высокого качества и соответствующими всем стандартам.