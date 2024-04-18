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Врач назвала 4 продукта, которые помогут снизить давление

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Врач назвала 4 продукта, которые помогут снизить давление
Здоровье
Фото: freepik.com

Для тех, кто страдает от повышенного давления и имеет предрасположенность к гипертонии, включение определенных продуктов питания в рацион может оказаться полезным. Об этом пишет АиФ, ссылаясь на рекомендации кандидата медицинских наук, врача-диетолога Натальи Денисовой.

Картофель содержит много калия, что способствует снижению давления за счет вывода из организма лишней воды. Исследования показали, что калий снижает артериальное давление, уменьшает риск сердечно-сосудистых недугов. Рекомендуется его употреблять вареным в кожуре, без соли.

Сладкий болгарский перец также богат витамином C и калием, что благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и укрепляет сосуды. Полезен как в свежем, так и в запеченном виде.

Петрушка — это отличный источник калия и витамина C, она помогает снижать давление, обладает антиоксидантными свойствами, способствует выводу избытка холестерина.

Свекла же содержит нитраты, которые превращаются в оксид азота, расширяющий сосуды, заметно улучшающий кровообращение. Рекомендуется употреблять свежий свекольный сок для эффективного снижения артериального давления.

Информационное агентство «Informing»

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