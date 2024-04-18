Эндокринолог Медведева указала на самый вредный для здоровья продукт — едят все

Эндокринолог Тульской областной клинической больницы №2 имени Л. Толстого Елена Медведева дала некоторые рекомендации по здоровому образу жизни.

Во-первых, она советует выходить из-за стола немного голодными. Кроме того, необходимо гулять минимум 15 минут в день и напоминать себе, что жизнь не так плоха, как может показаться.

Также Медведева выделила особо колбасные изделия как наиболее вредный для здоровья человека продукт. Она призвала россиян от казаться от него или существенно сократить, пишет МК.