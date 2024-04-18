Сварите лук в молоке и выпейте за раз: ахнете от результата

На протяжении веков люди искали эликсир бессмертия, но так и не смогли его изобрести. Однако существует множество народных средств, которые помогают бороться с простудными заболеваниями и укрепляют организм. Одним из таких средств является лук с молоком.

Чтобы приготовить это средство, нужен свежий репчатый лук и домашнее молоко.

Рецепт приготовления:

Нарежьте небольшую луковицу кубиками. Положите лук в кастрюлю и добавьте 200 мл молока. Доведите смесь до кипения и варите 5–10 минут. Снимите с огня и процедите через сито или марлю. Получится около 100 мл средства.

Этот рецепт может помочь при кашле и простудных симптомах, а также укрепить ваш организм, пишет ngnovoros.ru.