В России вводят новые правила проверки здоровья в поликлиниках

Минздрав РФ отправил методические указания для оценки репродуктивного здоровья граждан в возрасте 18-49 лет. Исследования проводятся в рамках диспансеризации, разделяя пациентов на 3 группы по хроническим недугам.

Женщин осматривают акушеры-гинекологи, а мужчин – врачи-урологи. Основное внимание при этом уделяется выявлению венерических инфекций, проводится мазок, гинекологический осмотр. У мужчин же измеряют окружность талии, осматривают половые органы, проводят спермограмму.

Один из главных факторов мужского бесплодия – это оксидативный стресс, приводящий к фрагментации ДНК сперматозоидов.

Данная программа, как пишет Лента.ру, помогает выявить вовремя и лечить правильно такие заболевания.