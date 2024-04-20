Врачи перечислили 3 анализа, помогающих выявить причины лишнего веса

Проблемы с похудением могут быть вызваны нарушениями работы щитовидной железы и гормональными сбоями.

Для выявления причины набора лишнего веса следует провести специальные анализы

Самыми важными тестами являются проверка гормонального баланса, которая поможет выявить нерегулярности в выработке гормонов, влияющих на обмен веществ, а также специальные анализы на функцию щитовидной железы, так как гипотиреоз может замедлить существенно обмен веществ. Также нужны общий анализ крови, мочи, который выявит воспалительные процессы или другие патологии, влияющие на набор веса и неправильный метаболизм, пишет Царьград.