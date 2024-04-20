NC: Названо время полного восстановления после COVID-19

Сотрудники Kirby Institute и St. Vinzenz Hospital представили результаты своих 2-летних исследований о последствиях COVID-19. Их работа, опубликованная в журнале Nature Communications (NC), включала анализ крови зараженных в 2020 году.

Участники предоставили образцы крови, проанализированные в течение двух лет, сравнивая их затем с контрольной группой. Спустя уже восемь месяцев уровень воспаления в крови оставался довольно высоким, но через 18 месяцев он значительно улучшился.

Восстановление происходит через два года

Самые важные результаты были получены только через два года. Анализы показали заметное улучшение, пациенты же отметили полное восстановление самочувствия. Как считают ученые, полное восстановление иммунитета происходит примерно через два года после заболевания COVID-19. Эти полученные результаты помогут в лечении долгосрочных последствий вируса.