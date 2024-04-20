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Офтальмолог Уткина раскрыла правду: гаджеты не портят зрение взрослых

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Офтальмолог Уткина раскрыла правду: гаджеты не портят зрение взрослых
Здоровье
Фото: @diana.grytsku / freepik.com

Страдая от близорукости каждый четвертый человек на Земле, многие ошибочно связывают эту проблему с излишним использованием гаджетов. Однако исследования не подтверждают, что гаджеты портят зрение.

Не приводит к серьезным нарушениям

После длительной работы за ноутбуком или смартфоном глаза могут уставать и краснеть, но это вызвано временной зрительной усталостью, а не непоправимым повреждением. Работа с мелкими деталями также временно утомляет зрение, но не приводит к серьезным нарушениям. Чтение в полумраке и использование LED-ламп также не оказывает негативного воздействия на глаза, несмотря на распространенные мифы обратного, приводит КП слова врача-офтальмолога Анастасии Уткиной.

Поэтому необходимость в специальной гимнастике для глаз вызывает сомнения, а укрепление зрения требует скорее правильного режима отдыха и перерывов в работе.

Чем действительно можно помочь:

  • Соблюдать правило 20-20-20 при зрительных нагрузках.
  • Использовать увлажняющие капли при дискомфорте.
  • Делать компрессы для глаз.
  • Отслеживать показатели здоровья сосудов, а также вести здоровый образ жизни.

Информационное агентство «Informing»

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