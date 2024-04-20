Офтальмолог Уткина раскрыла правду: гаджеты не портят зрение взрослых

Страдая от близорукости каждый четвертый человек на Земле, многие ошибочно связывают эту проблему с излишним использованием гаджетов. Однако исследования не подтверждают, что гаджеты портят зрение.

Не приводит к серьезным нарушениям

После длительной работы за ноутбуком или смартфоном глаза могут уставать и краснеть, но это вызвано временной зрительной усталостью, а не непоправимым повреждением. Работа с мелкими деталями также временно утомляет зрение, но не приводит к серьезным нарушениям. Чтение в полумраке и использование LED-ламп также не оказывает негативного воздействия на глаза, несмотря на распространенные мифы обратного, приводит КП слова врача-офтальмолога Анастасии Уткиной.

Поэтому необходимость в специальной гимнастике для глаз вызывает сомнения, а укрепление зрения требует скорее правильного режима отдыха и перерывов в работе.

Чем действительно можно помочь: