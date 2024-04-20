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«Зомби оленей» наступают: Иммунолог Крючков предупредил о вспышках болезни среди людей

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«Зомби оленей» наступают: Иммунолог Крючков предупредил о вспышках болезни среди людей
Здоровье
Фото: freepik.com

Пандемия болезни «зомби оленей» не представляет угрозы для человечества, но она все же может вызвать крупные вспышки среди людей, уточнил Николай Крючков. По словам врача-иммунолога, инфицирование происходит только при употреблении в пищу зараженного мяса животного. 

Эксперт отметил, что передача болезни воздушно-капельным и контактным путем практически невозможна. Доктор говорит, что носителями заболевания могут быть дикие животные и домашний скот. Однако, несмотря на его название, недуг не превращает людей в «зомби», как это может происходить с животными. Он оказывает влияние на мозг животных, вызывая неадекватное поведение, нарушение координации и иные симптомы, что в конечном итоге и приводит к смерти, пишет РГ.

Информационное агентство «Informing»

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