Врач Мясников: сладкое вызывает боль в суставах

Телеведущий и врач Александр Мясников высказал свое личное мнение о связи употребления сладкого и болях в суставах. Об этой взаимосвязи он рассказал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», сообщает сегодня «Лента.Ру».

Могут провоцировать воспаления

Эксперт отметил, что продукты могут быть разделены на две категории. Это вызывающие и снимающие воспаления продукты. К последним относятся овощи, фрукты, морская рыба, молочные продукты. В то же время разные сладости могут провоцировать воспаления. Кроме того, эксперт указал на возможность вызова боли в суставах жареными, копчеными продуктами, колбасными изделиями, красным мясом.