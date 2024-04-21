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Мало спать и есть пиццу еще вреднее, чем быть алкоголиком

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Мало спать и есть пиццу еще вреднее, чем быть алкоголиком
Здоровье
Фото: freepik.com

Работники университета Южной Калифорнии выяснили, что употребление газированных напитков и жирной пищи может негативно влиять на память человека. В ходе эксперимента на крысах им была предложена роскошная диета, включающая пиццу и газировку, что вскоре привело к набору веса, а также к ухудшению запоминания информации.

Приводит к циррозу печени

Ученые отмечают, что воздействие сладкой и жирной пищи может быть особенно заметным в молодом возрасте, а переход к здоровому рациону не решает эту проблему. Кроме того, недостаток сна может быть опасен для печени, аналогично алкоголизму, поскольку приводит к циррозу и жировой болезни печени.

Эксперты предупреждают, что многие даже не осознают риски ожирения печени, поэтому игнорируют ранние симптомы, такие как нарушение памяти, боль в животе, усталость, пишет ГородЧе.

Информационное агентство «Informing»

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