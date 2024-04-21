Ученые выяснили, как женщине вернуть силу оргазма

Сотрудники Университетского колледжа Лондона выяснили, как женщинам в среднем возрасте или старше можно вернуть удовольствие от секса, а также достичь полноценного оргазма.

В результате проведенного исследования, опубликованного в Daily Mail, было выявлено, что с возрастом происходят некие изменения в организме, включая уменьшение чувствительности клитора из-за уменьшения кровотока к нервным окончаниям. Однако ученые утверждают, что этот процесс можно замедлить и смягчить.

Рекомендации экспертов для повышения оргазма

Эксперты рекомендуют использование секс-игрушек и препаратов с эстрогеном для повышения чувствительности. Регулярные сексуальные отношения тоже способствуют достижению оргазма. Борьба за здоровье влагалища, вульвы, а также общее физическое и психическое здоровье дамы может оказать положительное влияние на интимные отношения. Более того, многие лабораторные эксперименты подтверждают тот факт, что женщина может научиться испытывать оргазм с помощью воображения, даже если у нее удалены половые органы из-за болезни.