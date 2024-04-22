Вирус гриппа и «болезнь Х»: ученые ожидают новую пандемию

Ученые, цитируемые газетой The Guardian, предупреждают о возможном скором захвате мира новой пандемией, вызванной либо вирусом гриппа, либо же так называемой «болезнью Х» - еще неопределенным микроорганизмом.

Опрос, проведенный среди 187 ученых, показал, что 57% исследователей считают, что следующая пандемия будет вызвана вирусом гриппа, а 21% предполагают «болезнь Х», лишь 15% уверены, что это будет вызвано Sars-CoV-2. Подробности опроса будут обнародованы на конгрессе в Барселоне уже в конце апреля.