Проведено исследование и раскрыто, как можно увеличить шансы на зачатие у женщины

Женское бесплодие может быть вызвано различными медицинскими проблемами, такими как нарушения овуляции, повреждение фаллопиевых труб, болезни матки, эндометриоз и многие другие.

Выяснилось, что для увеличения шансов на зачатие женщинам рекомендуется поддерживать здоровый образ жизни, включая контроль веса, защиту от различных инфекций, отказ от курения, ограничение потребления кофеина. Также очень важно избегать токсинов, регулярно заниматься посильными физическими упражнениями, сообщает портал Ferra.