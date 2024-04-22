На Дону зарегистрирован случай опасной лихорадки Ку

В Ростовской области был зафиксирован первый случай заражения опасной лихорадкой Ку в 2024 году. Это заболевание передается через укус клещей. Чаще всего оно встречается у людей, работающих с животными.

Лихорадка Ку может вызывать серьезные проблемы с дыхательной и центральной нервной системой, пневмонию, а также заболевания печени, сердца. С момента обнаружения случая к врачам уже обратились 643 укушенных пациента, в том числе 264 ребенка. У 2-х человек при этом подтвердилась крымская геморрагическая лихорадка. Все больные были госпитализированы, проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, пишет АиФ.