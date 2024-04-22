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Ученые провели новое изучение и обнаружили, что чай вызывает рак легких

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Ученые провели новое изучение и обнаружили, что чай вызывает рак легких
Здоровье
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Новые исследования, проведенные китайскими учеными, установили причинно-следственную связь между потреблением черного чая и повышенным риском развития плоскоклеточного рака легких. Этот вывод был основан на использовании метода менделевской рандомизации, пишет АиФ.

Связь между потреблением черного чая и риском развития плоскоклеточного рака легких довольно значима

Исследователи выделили роль курения, употребления чая и других факторов в развитии рака. После исключения влияния курения и других факторов они обнаружили, что связь между потреблением черного чая и риском развития плоскоклеточного рака легких остается довольно значимой. Предполагается, что этот эффект может быть связан с негативным воздействием черного чая на B-лимфоциты.

Однако стоит отметить, что вероятность развития опухоли легких из-за употребления этого напитка остается низкой по сравнению с другими факторами риска. Поэтому рекомендуется прежде всего избегать основных факторов риска, а не исключать из рациона чай, учитывая его многочисленные полезные свойства.

Информационное агентство «Informing»

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